Украинские федерации потребуют от МОК сохранить санкции против россиян

Руководители украинских федераций по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение к МОК с требованием сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, документ будет подписан в четверг, 9 марта.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В январе исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.