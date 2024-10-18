Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 08:20

Кремлев поддержал выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Михаил Владимирович — красавчик!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выдвижение министра спорта РФ Михаила Дегтярева в Олимпийский комитет России (ОКР).

«Полностью поддерживаю! Михаил Владимирович — красавчик! Он действительно молодой, активный. Уверен, что будет правильно, что ОКР будет под его управлением. Нужно работать на международной арене, потому что каждый из нас понимает, что спорт нужно развивать не только внутри страны, но и защищать наших спортсменов на международной арене», — сказал Кремлев «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.

Михаил Дегтярев
Умар Кремлев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков может возглавить федерацию легкой атлетики
Пушка Никишина обесценила камбэк, Ротенберг непобедим, московское проклятие продолжается. Что произошло в матче СКА - ЦСКА
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Сегодня
Вчера
Неделя