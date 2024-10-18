Кремлев поддержал выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Михаил Владимирович — красавчик!»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выдвижение министра спорта РФ Михаила Дегтярева в Олимпийский комитет России (ОКР).

«Полностью поддерживаю! Михаил Владимирович — красавчик! Он действительно молодой, активный. Уверен, что будет правильно, что ОКР будет под его управлением. Нужно работать на международной арене, потому что каждый из нас понимает, что спорт нужно развивать не только внутри страны, но и защищать наших спортсменов на международной арене», — сказал Кремлев «СЭ».

15 октября президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации.