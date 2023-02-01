Умер старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьерра

Сегодня, 10:10
Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьерра скончался в возрасте 107 лет.
«Он просто мирно заснул в понедельник. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль», — приводит Die Welt слова дочери спортсмена.
Сьерра выступал на Олимпиаде-1948 в парусном спорте, он занял шестое место.
После смерти спортсмена старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал немецкий наездник Вилли Бюзинг. Серебряному и бронзовому призеру Олимпиады 1952 года в Хельсинки сейчас 101 год.