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Олимпиада

Сегодня, 10:10

Умер старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьерра

Ана Горшкова
Корреспондент
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Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьерра скончался в возрасте 107 лет.

«Он просто мирно заснул в понедельник. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль», — приводит Die Welt слова дочери спортсмена.

Сьерра выступал на Олимпиаде-1948 в парусном спорте, он занял шестое место.

После смерти спортсмена старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал немецкий наездник Вилли Бюзинг. Серебряному и бронзовому призеру Олимпиады 1952 года в Хельсинки сейчас 101 год.

Олимпиада
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