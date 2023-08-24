В Ассамблеи народов Евразии предложили создание Евразийского олимпийского комитета

Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов высказался о возможном создании Евразийского олимпийского комитета.

«Создание Евразийского олимпийского комитета, объединяющего в том числе национальные виды спорта народов Евразии, позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере и создаст площадки для развития разных направлений спорта в новом формате», — приводит слова Бельянинова ТАСС.

С 24 по 27 августа в Уфе проходят первые международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде».