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Олимпиада

Сегодня, 09:07

Исполком МОК рассмотрит возможность возврата россиян на международные старты

Виктория Кравченко
Исполком МОК рассмотрит возможность возврата россиян на международные старты.
Фото Global Look Press
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Сегодня, 28 марта, начнется трехдневное совещание в Олимпийском доме в швейцарской Лозанне.

Сообщалось, что МОК уже в первый день своей работы намерен подвести итоги длившихся с конца января консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии и статуса спортсменов из этих стран.

Исполком 29 и 30 марта планирует получить обновленную информацию о деятельности олимпийского движения, а также обсудит вопросы проведения будущих зимних Олимпийских игр.

Олимпиада
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