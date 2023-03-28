Исполком МОК рассмотрит возможность возврата россиян на международные старты

Сегодня, 28 марта, начнется трехдневное совещание в Олимпийском доме в швейцарской Лозанне.

Сообщалось, что МОК уже в первый день своей работы намерен подвести итоги длившихся с конца января консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии и статуса спортсменов из этих стран.

Исполком 29 и 30 марта планирует получить обновленную информацию о деятельности олимпийского движения, а также обсудит вопросы проведения будущих зимних Олимпийских игр.