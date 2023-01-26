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Сегодня, 13:23

В Федерации спортивной борьбы России заявили, что с удовольствием примут участие в Азиатских играх

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«С удовольствием посоревнуемся с нашими братьями на таком серьезном форуме. Тем более мы не прекращали с ними контакты на профессиональной площадке, которая была создана в частности нашей федерацией. Сейчас проходит турнир имени Ивана Ярыгина благодаря односменному фонду. Мы соревнуемся с представителями азиатского континента, общаемся. Нужно принять к сведению, что независимые и самодостаточные, они принимают решения не под давлением мифических управленцев земным шаром, а исходя из своих интересов. Даже, можно сказать, содраны традиции Олимпийского движения, что спорт вне политического давления», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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В ВФЛА выступили за участие России в Азиатских играх