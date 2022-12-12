В ФСБР отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «Их позиция понятна и прагматична»

Президент Федерации борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Решение по не допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям было абсурдным. И по большому счету это влияет на интересы мирового спорта. Олимпийский комитет США свое решение аргументирует снижением интереса олимпийского состязания без участия сильнейших спортсменов. Отстранение наших спортсменов, очевидно, произошло из-за политических давлений и интриг. Решение будет принимать все равно Международный олимпийский комитет, но позиция Олимпийского комитета США понятна и прагматична», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.