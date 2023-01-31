В Госдуме назвали агонией и признанием беспомощности заявление министра спорта Польши

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Польши Камила Бортничука, который сообщил о намерении создать коалицию стран против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам Бортничука, если российским и белорусским спортсменам будет разрешен допуск на Олимпиаду, Польша и другие страны «могут выдвинуть ультиматум».

«Любая страна имеет право создавать что-угодно. Другой вопрос, что это агония, признание своей беспомощности и несостоятельности тех идей, которые они продвигают. Это сделано после того, как МОК, основываясь на здравом решении, продвигает историю о допуске наших атлетов. Мы это приветствуем. Не можем, конечно, приветствовать историю о допуске в нейтральном статусе. Не понимаю причину. В вопросе о коалиции важна позиция МОК. Если МОК проявит жесткость, принципиальность и последовательность решений, то можно сколько угодно топать ножками, требовать отстранения», — сказал Свищев «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.