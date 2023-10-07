В Госдуме посоветовали МОК оказать поддержку ДНР и ЛНР

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем совещании МОК, на котором по запросу Украины будет обсуждаться включение в Олимпийский комитет России (ОКР) советов новых регионов.

«Вероятно, после этого заседания будут какие-то громкие заявления. Мы к этому готовы. Все заседания МОК не заканчиваются без обсуждения нашего спорта. Эту тему подогревают наши украинские коллеги. Спортсменам из этих регионов очень несладко. Они тренируются, несмотря на сложнейшую ситуацию. Им нужно оказать помощь финансовую, моральную. За последние десять лет там практически не вкладываются в спорт. Объекты спортивные разрушены. Олимпийскому движению надо обратить внимание, что этим территориям надо оказать помощь. А не заниматься тем, чтобы вводить санкции», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.