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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 11:21

В Госдуме предложили Дегтяреву реорганизовать ОКР

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Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась мнением, как министр спорта Михаил Дегтярев может сделать работу Олимпийского комитета России (ОКР) более эффективной в период санкций против российского спорта.

«Дегтярев во главе Олимпийского комитета России поможет российскому спорту, только если реорганизует ОКР. Если ОКР останется таким, как сейчас, то без разницы, кто будет президентом этой организации. Нужна реорганизация, надо отстроить новую систему и только потом восстанавливать ОКР в правах.
В ОКР должен быть представлен весь спорт высших достижений. В моем понимании после таких изменений работа будет более эффективной. Минспорт не может получать внебюджетные средства. А спорт без внебюджетки сложно развивать, олимпийским видам спорта нужны спонсорские деньги. ОКР должен получать внебюджетку.
Работу Олимпийского комитета России надо наполнить содержанием. Мы же не ездим сейчас на Олимпийские игры. ОКР сейчас просто нечем заниматься. Если спорт высших достижений вместе с федерациями по видам спорта полностью перейдет в структуру ОКР, тогда это даст положительный эффект», — сообщила Журова Metaratings.ru.

Станислав Поздняков 13 ноября сложит полномочия президента Олимпийского комитета России, а 13 декабря на олимпийском собрании будет избран новый глава организации. В октябре в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта кандидатура министра спорта РФ Михаила Дегтярева была предложена на пост президента ОКР.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-gosdume-predlozhili-degtyaryovu-reorganizovat-olimpiiskii-komitet-rossii-420166/
Михаил Дегтярев
Светлана Журова

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