В Госдуме призвали кандидата в президенты МОК Коу вернуть медали Олимпиады-1980

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила кандидату в президенты МОК Себастьяну Коу вернуть медали, которые он завоевал на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали.

Такое резкое заявление о недопуске россиян даже в нейтральном статусе будет в минус Коу на выборах президента МОК. Наверное, он думает, что его больше поддержат после таких слов о России. Поверьте, все будет как раз наоборот», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

На Играх-1980 Коу стал золотым и серебряным медалистом в беге на 1500 и 800 метров. Ранее британец выдвинул свою кандидатуру на должность главы МОК. Выборы нового президента организации пройдут в марте 2025 года.

Также Коу является президентом World Athletics с 2015 года. В том же году на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) наложили санкции из-за допинг-скандала. Сейчас отечественные атлеты отстранены от любых международных соревнований.