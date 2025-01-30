В Госдуме призвали кандидатов на пост главы МОК отстаивать интересы российский спортсменов не только на словах

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявления ряда кандидатов на пост президента МОК о снятии санкций с российского спорта.

Ранее глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что только соблюдение Олимпийской хартии будет критерием при рассмотрении вопроса о снятии санкций с российского спорта.

«Высказываются кандидаты — и высказываются. Пусть тогда допускают и соответствуют олимпийской хартии. Многие из тех, кто сегодня выступает за возвращение России, еще месяц назад говорили совсем другое. Поэтому воспринимаю эти заявления как предвыборные лозунги.

Раз так считаете, допускайте, голосуйте, отстаивайте интересы спортсменов. Не России, а именно спортсменов. Потому что завтра с тем же могут столкнуться и другие страны. Так что это пока лишь лозунги», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

Российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх во многих видах спорта с 2022 года.