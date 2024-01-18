Журова: «Олимпиада теряет в интересе без русских»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что Олимпиады теряют в интересе в отсутствие спортсменов из России.

«Олимпийские игры для спортсменов все равно будут апофеозом. И спортсменам, в принципе, все равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.