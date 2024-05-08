В Госдуме считают, что Россия примет полноценное участие в Олимпиаде через восемь лет

Заместитель главы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко считает, что сборная России сможет принять полноценное участие в Олимпийских играх не раньше 2032 года.

«Перед нами стоит важная стратегическая задача, перспективы участия сейчас в Олимпиаде на нуле, 2028 год под вопросом. Следующий год — 2032-й. Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьезной и очень глубокой подготовки к этим Играм», — приводит слова чиновника ТАСС.

Ближайшие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.