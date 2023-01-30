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Сегодня, 17:57

В Госдуме считают дискриминацией нейтральный флаг для спортсменов из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что поддерживает возможность выступления российских спортсменов на международных соревнованиях, но выступает против предложения о нейтральном флаге.

«Мы не поддерживаем предложение выступать под нейтральным флагом. Это лишение национальной идентичности и фактически дискриминация по национальному признаку, от которой хочет уйти МОК. Наши спортсмены однозначно должны участвовать в международных соревнованиях, но без ущемления прав», — приводит слова Свищева Regnum.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3775676.html
Дмитрий Свищев
МОК
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