Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:37

В Госдуме заявили о необходимости предоставления российским спортсменам соревновательной практики

Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о необходимости предоставления российским спортсменам соревновательной практики на альтернативных турнирах.

«МОК действительно во многом принимает политизированные решения, — сказал Свищев. — Но мы не собираемся и не собирались ждать благосклонности или еще каких-то проявлений в свой адрес. Российским спортсменам необходимо получать соревновательную практику, развиваться, обеспечивать свои семьи. По данному направлению у нас есть подвижки внутри страны, пройдут и Игры БРИКС, и Всемирные игры Дружбы. Уверен, появятся и другие новые форматы международных соревнований».

Также Свищев отметил, что формат проведения Олимпийских игр уже не вызывает в мире прежнего интереса.

«При этом, мы видим кризис проведения Олимпийских игр, формат проведения которых уже не вызывает в мире прежнего интереса. Важно при этом подчеркнуть, что наша страна никогда не отказывалась от взаимодействия на спортивных аренах и площадках. Мы считаем, что в спорте как раз нет места политическим проявлениям и советуем придерживаться того же мнения крупнейшим спортивным организациям и странам», — сказал он.

Ранее министр молодежи и спорта Украины и президент НОК страны Вадим Гутцайт заявил, что российские спортсмены могли бы и отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Дмитрий Свищев
1
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бубка лишился должности в World Athletics из-за скандала на Украине. Финал великой карьеры
Путин предложил подумать о таких же, как на Олимпийских играх, выплатах для спортсменов
Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия
Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады в Париже в случае участия россиян
Чемпионка России решила перейти в сборную Казахстана. Россия теряет еще один талант?
Олимпиаде в Париже бойкот больше не грозит? Его не планирует даже Украина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин предложил подумать о таких же, как на Олимпийских играх, выплатах для спортсменов