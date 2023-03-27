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Сегодня, 19:59

В Италии сообщили, что МОК подтвердил позицию по допуску россиян в нейтральном статусе

Мария Гусева
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго на заседании организации заявил, что международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил свою позицию по допуску спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

27 марта прошла видеоконференция, созванная МОК, на тему участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024. Организация подтвердила позицию по защите права атлетов на участие без национальной идентификации — флага, гимна и команд.

28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу россиян и белорусов.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: РИА
Олимпиада
МОК
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