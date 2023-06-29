В МИД РФ одним словом прокомментировали запрет Чехии на участие россиян в соревнованиях в стране

Сегодня, 15:45
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение правительства Чехии запретить россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны.
«Ксенофобия», — сказала Захарова «СЭ».
Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Белоруссии в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за ситуации на Украине.
В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.