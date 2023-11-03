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Олимпиада

Сегодня, 17:35

В МИД России обвинили МОК в сегрегации по национальному признаку

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
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В МИД РФ заявили, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку.

«Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», — приводит РИА Новости заявление МИД РФ.

В министерстве также отметили, что ограничительные меры в отношении участия россиян в соревнованиях отражают политику двойных стандартов организации.

МИД РФ призвал международные спортивные организации отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться нормы положений олимпийской хартии.

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал это заявление отметив, что МОК показал свою ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу.

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2 ноября в МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля, заявив, что РФ нарушила олимпийскую хартию.

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Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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