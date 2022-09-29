В Минспорта РФ рассказали о порядке действий при получении спортсменом повестки

Все спортсмены, которые получили повестку из военкомата в ходе частичной мобилизации, обращаются в оперативный штаб Министерства спорта РФ, где получают соответствующую консультацию, заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Ранее руководители ряда российских спортивных федераций сообщили, что некоторые спортсмены получили повестки.

«Мы руководствуемся указом президента и конституцией, — цитирует ТАСС Морозова. — [Минспорта РФ] создан мобилизационный штаб, выработаны критерии для спортсменов. Спортсмены получают повестки, потом идут сообщения в центр, идет консультация. Работа идет ежедневно, мы все понимаем, что все спортсмены — штучный товар, в них сделан большой вклад. Мы на связи со всеми спортсменами, но есть указ президента и конституция».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.