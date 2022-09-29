Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

29 сентября, 15:14

В Минспорта РФ рассказали о порядке действий при получении спортсменом повестки

Все спортсмены, которые получили повестку из военкомата в ходе частичной мобилизации, обращаются в оперативный штаб Министерства спорта РФ, где получают соответствующую консультацию, заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Ранее руководители ряда российских спортивных федераций сообщили, что некоторые спортсмены получили повестки.

«Мы руководствуемся указом президента и конституцией, — цитирует ТАСС Морозова. — [Минспорта РФ] создан мобилизационный штаб, выработаны критерии для спортсменов. Спортсмены получают повестки, потом идут сообщения в центр, идет консультация. Работа идет ежедневно, мы все понимаем, что все спортсмены — штучный товар, в них сделан большой вклад. Мы на связи со всеми спортсменами, но есть указ президента и конституция».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://tass.ru/sport/15907079
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Путин: «Голос России намеренно игнорируется в международных организациях, что противоречит самим ценностям спорта»

Федерация фехтования России выдвинет Позднякова на пост президента ОКР