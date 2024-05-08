В МОК не будут заниматься перераспределением наград российским олимпийцам

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет вручать российским спортсменам медали, которые должны им перейти после пересмотра результатов ранее прошедших Олимпийских игр.

«Перераспределением медалей должен заниматься и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету, после того как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

В марте российский каноист Илья Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую медаль Игр-2016 после того, как занявшего третье место молдавского спортсмена дисквалифицировали. Штокалов тогда занял четвертое место, уступив молдаванину по фотофинишу. В августе 2018 года МОК принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.