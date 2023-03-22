В МОК обсудят вопрос допуска россиян к турнирам 28 марта

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос участия спортсменов из России и Беларуси в международных турнирах 28 марта.

Заседание Исполкома организации пройдет с 28 по 30 марта.

«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии и статуса спортсменов из этих стран», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы МОК.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.