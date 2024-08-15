В МОК отметили, что глава IBA Кремлев не является членом комитета

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что избираться на пост главы МОК может только член организации.

Ранее Кремлев в разговоре с «СЭ» предположил, кто может стать следующим президентом МОК.

«Переадресуем вас к директивам по выборам президента МОК», — сообщили в пресс-службе МОК, приложив ссылку на документ.

В документе написано, что члены МОК, желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК, должны это сделать не позднее 15 сентября 2024 года.