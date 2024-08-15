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Париж-2024

Сегодня, 13:12

В МОК отметили, что глава IBA Кремлев не является членом комитета

Виктория Кравченко
Умар Кремлев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что избираться на пост главы МОК может только член организации.

Ранее Кремлев в разговоре с «СЭ» предположил, кто может стать следующим президентом МОК.

«Переадресуем вас к директивам по выборам президента МОК», — сообщили в пресс-службе МОК, приложив ссылку на документ.

В документе написано, что члены МОК, желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост президента МОК, должны это сделать не позднее 15 сентября 2024 года.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

Источник: РИА Новости
Томас Бах
Умар Кремлев
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