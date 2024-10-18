В МОК заявили, что в курсе возможного избрания Дегтярева новым президентом ОКР

В МОК отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярева в ОКР

МОК в курсе того, что новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) может стать министр спорта РФ Михаил Дегтярев, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международной организации.

В МОК подчеркнули, что президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов.

Во вторник, 15 октября, президент ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе со своего поста. Дата выборов нового главы будет определена 7 ноября.

В четверг глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин.

Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту министра спорта РФ в мае.