В МОК ответили, может ли Тарпищев подать заявку на пост президента организации

Пресс-служба МОК ответила на вопрос, может ли президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев претендовать на пост главы организации после ухода Томаса Баха.

«Обратите внимание на директивы, касающиеся избрания президента МОК на президентских выборах», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

«Члены МОК должны заявить о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру в письме президенту МОК не позднее 15 сентября 2024 года. Кампания по выдвижению кандидатов начнется в день, установленный исполкомом МОК, то есть 16 сентября 2024 года», — говорится в директивах.

Ранее Томас Бах сообщил, что не будет переизбираться на новый пост в марте 2025 года.