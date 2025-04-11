В МОК рассказали о новых дисциплинах в программе Олимпиады-2028

В МОК объявили о нововведениях в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

На Играх в 2028 году будет сокращено количество мужских футбольных сборных. В мужском турнире на Олимпиаде в США выступят 12 сборных, ранее на Олимпиаде было представлено 16 национальных команд. При этом в женском турнире количество сборных будет увеличено с 12 до 16.

В боксе в женские соревнования будет добавлена дополнительная весовая категория для уравнения квот обоих полов. Также будут добавлены две женские сборные в водном поло.

Увеличится количество соревнований в смешанном формате в легкой атлетике, стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике, настольном теннисе и в гребле.

Также увеличится количество мужских и женских сборных с 8 до 12 в баскетболе 3х3. В спортивном скалолазании будут разыгрываться медали в отдельных видах: боулдеринге и скалолазании. В программу плавания будут включены заплывы на 50 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине.