В МОК считают, что санкции организации к Индонезии связаны с заботой о спортсменах

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ингмар Де Вос считает, что рекомендация организации запретить Индонезии проводить международные соревнования связана с заботой о карьере спортсменов.

«Международные спортивные организации должны быть уверенными в том, что допуск спортсменов на соревнования будет им разрешен. Если такого нет, нам необходимо собраться с силами, чтобы отзывать проведение соревнований. Поэтому я приветствую решение исполкома, принятое на этой неделе. Но мы сожалеем о том, что ситуация усложнилась таким образом», — цитирует Де Воса ТАСС.

22 октября МОК рекомендовал спортивным федерациям запретить Индонезии проводить международные соревнования после того, как израильским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира.

Также МОК прекратил переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о возможности проведения Олимпийских игр в 2036 году и других мероприятий под эгидой организации на территории страны.