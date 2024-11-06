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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 13:30

В МОК сообщили, что происхождение документов о гендерной принадлежности Иман Хелиф невозможно подтвердить

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Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал скандал вокруг алжирской спортсменки Иман Хелиф.

«Мы понимаем, что Иман Хелиф подала в суд на лиц, которые прокомментировали ее ситуацию во время Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также готовит иск в ответ на последние сообщения. МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство или сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить. Иман Хелиф уже много лет участвует в женских соревнованиях по боксу на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио 2020 года, чемпионаты мира Международной боксерской ассоциации (IBA) и турниры, санкционированные IBA», — сказал представитель МОК ODDS.ru.

Хелиф выступила на Олимпийских играх в Париже, несмотря на проваленный гендерный тест, из-за которого ее не допустили до чемпионата мира-2023. В финале олимпийского женского турнира в весовой категории до 66 килограммов она победила китаянку Ян Лю.

Источник: ODDS.ru

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