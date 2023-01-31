В МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения», — говорится в сообщении.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о категорическом несогласии с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов.