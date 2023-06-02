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Сегодня, 18:00

В ОКР рассказали о процессе интеграции России и Белоруссии в спорте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал участие белорусских спортсменов в российских соревнованиях.

«Еще в прошлом году участие белорусских спортсменов в наших стартах было чем-то необычным. Но спустя год уже все привыкли к этому, тренеры, спортсмены, специалисты и зрители воспринимают это спокойно. Вопросы интеграции двух государств в спорте решаются достаточно быстро и продуктивно», — цитирует Позднякова ТАСС.

В Москве с 29 по 2 июня проходит третий этап Кубка Павла Леднева по пятиборью, в котором участвуют российские и белорусские спортсмены.

Источник: https://tass.ru/sport/17914695
Станислав Поздняков
ОКР
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