В программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта

На сессии организации в Мумбаи было поддержано предложение исполкома МОК внести новые виды спорта. В программу официально вошли: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.

В олимпийскую программу прежде входили крикет, лакросс и бейсбол/софтбол. Первый был представлен на Играх 1900 года в Париже, второй — на Играх 1904 и 1908 годов, третий был их частью пять раз: в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2021 годах.

Флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол пополнили 30 основных олимпийских видов спорта.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Ранее в МОК заявили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады.

МОК грозит санкциями за невыдачу виз россиянам.

Места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов выберут одновременно