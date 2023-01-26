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Олимпиада

Сегодня, 13:01

В ВФЛА выступили за участие России в Азиатских играх

Микеле Антонов
Корреспондент
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Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Если предложили, и есть возможность участвовать, двумя руками за. Участие всегда лучше, чем неучастие», — сказала Привалова «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Азиатские игры-2022. Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх
МОК
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Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

В Федерации спортивной борьбы России заявили, что с удовольствием примут участие в Азиатских играх