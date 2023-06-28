ВАДА снизило контроль за РУСАДА из-за отстранения российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году.

Об этом стало известно из годового отчета организации по соблюдению всемирного антидопингового кодекса.

В качестве причин снижения контроля — отстранение российских спортсменов от международных соревнований, а также запреты на проведение спортивных мероприятий в России.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.