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Сегодня, 13:10

ВАДА снизило контроль за РУСАДА из-за отстранения российских спортсменов

Руслан Минаев
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о снижении контроля за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году.

Об этом стало известно из годового отчета организации по соблюдению всемирного антидопингового кодекса.

В качестве причин снижения контроля — отстранение российских спортсменов от международных соревнований, а также запреты на проведение спортивных мероприятий в России.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

ВАДА
РУСАДА
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