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Сегодня, 15:25

Родионенко: «Томас Бах сейчас много чего заявляет! Конечно, мы все ждем, что с нас снимут выдуманные ограничения»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Томас Бах сейчас много чего заявляет! Поздняков высказал мнение от ОКР о том, что все ограничения, которые они пытаются сделать, нарушают Олимпийскую хартию. Сейчас будем ждать, что ответит на это Бах. Конечно, есть надежда на допуск российского спорта к международным стартам, если с нас снимут все выдуманные ими ограничения. Мы все ждем! Остался февраль, и будут приниматься решения. В любом случае надеемся, что будем выступать на отборочных соревнованиях в Сингапуре, которые проводит Азия», — приводит Sport24 слова Родионенко.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-01-28-tomas-bakh-seychas-mnogo-chego-zayavlyayet-rodionenko-o-vozmozhnom-dopuske-rossiyan-k-olimpiade-2024
Томас Бах
МОК
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