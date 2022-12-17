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Олимпиада

17 декабря, 18:53

Каменский уверен, что нынешняя сборная России по хоккею претендовала бы на победу на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что нынешнему составу сборной России было бы по силам бороться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира.

«Поколение мы не должны потерять. Ребята играют, у нас свой сильный чемпионат — КХЛ. Они всегда в тонусе, с удовольствием едут в сборную. Я вижу, с какими глазами ребята приезжают в национальную команду. Они с удовольствием тренируются, показывают такие матчи, как с Казахстаном.

Я считаю, эта сборная способна на многое. Есть конкуренция. Кто попадает в сборную, старается играть лучше в своем клубе. Еще молодежь подрастает. У тренеров сборной есть выбор. Способна ли была бы эта сборная биться за победу на Олимпиаде и чемпионатах мира? Конечно, а другого мнения и быть не должно. Мы должны всегда смотреть в будущее. У сборных России и СССР всегда была одна цель — победа на любом турнире», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Независимый дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборной России от турниров.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-uveren-v-tom-chto-nyneshnyaya-sbornaya-rossii-po-khokkeyu-pretendovala-by-na-pobedu-na-oli-1441501/
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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