Валуев о решении Баха не избираться на новый срок: «Свое грязное дело старикан уже совершил»

Сегодня, 11:55
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.
«Поменяют шило на мыло и все. Свое грязное дело старикан [Томас Бах] уже совершил», — сказал Валуев «СЭ».
Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.