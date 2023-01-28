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Сегодня, 17:33

Валуев назвал заявление главы МОК Томаса Баха фарсом

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Появившееся очередное заявление Томаса Баха о возможном участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе — слова без действий. Все это выглядит как комедия и фарс. Он давно уже подорвал доверие своим отношением к российскому спорту», — приводит Sport24 слова Валуева.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-01-28-komediya-i-fars-valuyev-o-slovakh-glavy-mok-bakha-pro-dopusk-rossiyan-na-olimpiadu
Николай Валуев
Томас Бах
МОК
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