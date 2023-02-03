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Олимпиада

Сегодня, 12:40

Валуев — о возможном бойкоте Польшей ОИ-2024: «Многие политики уже забыли, что Олимпиада для спортсменов»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпиады-2024, если на ней выступят российские и белорусские спортсмены.

«Пусть они будут готовы бойкотировать Олимпиаду. Олимпиада — это соревнование сильнейших спортсменов, а не высказываний всяких замминистров и остальных. Многие политике уже забыли, что Олимпиада для спортсменов. Если там не участвуют сильнейшие, то это не Олимпиада. Если Польша собираются бойкотировать, то они делают хуже только собственным спортсменам, которые четыре года готовились к ним. Они хотят лишить спортсменов события, которого, возможно, у них больше не будет в карьере», — сказал Валуев «СЭ».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Николай Валуев
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