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Сегодня, 15:20

Васильев надеется, что слова кандидата в президенты МОК Лаппартьена о важной роли России не будут расходиться с делом

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление кандидата в президенты МОК Давида Лаппартьена о роли России в олимпийском движении.

Француз Лаппартьен заявил, что российские спортсмены или любая другая страна не должны быть окончательно исключены из олимпийского движения. По его словам, исторически россияне всегда были спортивной нацией, а роль и миссия МОК состоит в том, чтобы объединять людей мирным путем посредством спорта.

«Лаппартьен сказал правильные слова. Но пока это выглядит как предвыборный маневр, он же баллотируется на пост главы МОК. Главное, чтобы этот француз сдержал свои слова и был последовательным. Когда Томас Бах возглавил Международный олимпийский комитет, он тоже говорил правильные слова. Но затем он предал олимпийское движение, соблазнился на конъюнктуру и изменил принципам олимпизма. Главное, чтобы Лаппартьен, если он будет избран президентом МОК, не стал таким же, как Бах», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Действующий глава МОК Бах отказался баллотироваться на новый срок. Выборы президента предварительно запланированы на 20 марта.

Источник: ВсеПроСпорт
Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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