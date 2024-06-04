Васильев назвал демократией по-французски выдворение 12 тысяч бездомных из Парижа

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что более 12 тысяч бездомных были выдворены из Парижа и его окрестностей перед началом Олимпийских игр-2024.

«Эту ситуацию можно назвать демократией по-французски. Создается видимость праздника за счет тех людей, у которых не все благополучно с жизнью и, в данной ситуации, с кровом над головой. Но все-таки, во Франции решили показать, что у них все здорово и никаких проблем нет. Таким образом, так называемая западная демократия, пытается убедить весь мир, что все идет своим чередом и все хорошо», — сказал Васильев «СЭ».

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

(Денис Сафронов)