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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 14:05

Васильев назвал Олимпиаду в Париже главным разочарованием 2024 года

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о том, почему Олимпийские игры в Париже разочаровали его.

«Олимпийские игры в Париже прошли не в духе олимпизма, радости и объединяющего фактора. Олимпиада прошла под знаком глубокого разочарования, когда спорт извозили в какой-то мерзости, которая не имеет никакого отношения к спорту. Игры в Париже прошли с таким негативом, что даже вспоминать не хочется. Имею в виду церемонию открытия, бесконечные скандалы по ходу соревнований. Атмосфера на Олимпиаде была неблагоприятная. Франция провела Игры недостойно, господин Макрон отличился со знаком минус», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Олимпийские игры прошли в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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