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Васильев назвал принца Иордании единственным достойным кандидатом в президенты МОК

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» оценил кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Все нынешние кандидаты в президенты МОК очень спорные, за исключением Фейсала ибн Хусейна, принца Иордании. Этот человек не может быть подвержен какому-то давлению, ангажирован и отстаивать только чью-то отдельную точку зрения. Это самодостаточный, богатый человек, на которого никто не сможет давить. Поэтому я считаю, что это единственный достойный кандидат, потому что остальные — зависимые люди. У кого-то нет денег, и на них смогут воздействовать американцы или еще кто-то», — сказал Васильев «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на съезде организации в Афинах.

В список кандидатов вошли семь человек: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лаппартьен (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония). Нынешний президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок.

Денис Сафронов

Томас Бах
МОК

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