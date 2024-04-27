Васильев — о словах Баха про дисквалификацию россиян: «Он это делает не без указания сверху. МОК превратился в манипулируемый орган»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о дисквалификации спортсменов на Олимпийских играх-2024 за символ Z.

«Сейчас Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом ничего общего со спортом и с олимпийским движением не имеет. Томас Бах превратил МОК в манипулируемый орган для достижения своих целей с западными государствами. Наивно удивляться таким вещам. Если бы он осудил действия обратного характера, то было бы удивительно. Лучшая защита — это нападение. Это то, что они сейчас делают. Совершенно очевидно, что если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то оно перестанет существовать лет через 5. Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, он это делает не без указания сверху. В данном случае пропаганда ненависти к России овладела всем руководством МОК, и здравый смысл они давно потеряли», — сказал Васильев «СЭ».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.