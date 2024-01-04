Васильев: «Если будет хороший призовой фонд, многие недруги попросятся к нам на соревнования»

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев пожелал российским спортсменам не унывать в 2024 году в связи с отстранением от международных соревнований.

«В 2024 году желаю всем спортсменам ни в коем случае не унывать, ставить новые задачи и цели. Тем более в рамках БРИКС организовываются новые форматы и, думаю, они должны отчасти быть заменой международным соревнованиям. Спортсменам нужно двигаться вперед и не оглядываться назад! Вряд ли с нас будут сняты ограничения в ближайшее время.

Лиха беда начало. Надо начинать, а через некоторое время обязательно наши новые форматы соревнований будут популярны. Если будет хороший призовой фонд, то многие наши недруги попросятся к нам, не сомневаюсь», — цитирует Sport24 Васильева.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Весной 2023-го исполком МОК рекомендовал разрешить россиянам и белорусам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, при условии что они публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.