Васильев — о заявлении Баха: «Это все ложь и лицемерие. Нет у них желания видеть Россию — обычная уловка»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Заявление Томаса Баха — очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал. Заявил в 2017 году, что Россия в Корее пройдет без гимна и флага только на открытии турнира, а на закрытии будет с национальной атрибутикой. После этого случая еще сколько раз мы появлялись под нейтральным статусом. Это все ложь и лицемерие. Не верю ему! Сейчас они стелят себе соломки, говоря: «Мы пытались наладить контакты и условия для участия российских и белорусских спортсменов». Это попытка подстраховаться, и не более того. Нет у них желания видеть Россию — обычная уловка.

Томшин готов выступать под нейтральным статусом? Каждому спортсмену предстоит сделать выбор участия на ОИ. Они должны принять для себя принципиальное решение, и нельзя им в этом препятствовать", — цитирует Васильева Sport24.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.