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Васильев — о заявлении Баха: «Это все ложь и лицемерие. Нет у них желания видеть Россию — обычная уловка»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Ранее Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие на Олимпиаде в Париже-2024 в нейтральном статусе.

«Заявление Томаса Баха — очередные слова на ветер. Этим людям нет никакого доверия, тем более, главе МОК. Он давно себя дискредитировал. Заявил в 2017 году, что Россия в Корее пройдет без гимна и флага только на открытии турнира, а на закрытии будет с национальной атрибутикой. После этого случая еще сколько раз мы появлялись под нейтральным статусом. Это все ложь и лицемерие. Не верю ему! Сейчас они стелят себе соломки, говоря: «Мы пытались наладить контакты и условия для участия российских и белорусских спортсменов». Это попытка подстраховаться, и не более того. Нет у них желания видеть Россию — обычная уловка.

Томшин готов выступать под нейтральным статусом? Каждому спортсмену предстоит сделать выбор участия на ОИ. Они должны принять для себя принципиальное решение, и нельзя им в этом препятствовать", — цитирует Васильева Sport24.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-01-28-vasilyev-o-slovakh-bakha-eto-vse-lozh-i-litsemeriye-ne-veryu-yemu-net-u-nikh-zhelaniya-videt-rossiyu-na-sorevnovaniyakh
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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