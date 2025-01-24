Васильев прокомментировал слова украинского фигуриста Колесника

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ответил украинскому фигуристу Вадиму Колеснику, раскритиковавшему допуск российских спортсменов на олимпийские квалификационные соревнования.
«Как именно подрываются принципы мира? Олимпийское движение как раз основано на умиротворении и невовлечении в политическую деятельность. Этот Колесник либо не читал олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. Нет никаких противоречий в возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Колеснику надо внимательно почитать устав МОК, тогда он будет правильно трактовать принципы олимпийского движения.
Слова этого спортсмена и другие подобные заявления украинцев не отменят решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов. Ничего у них не получится. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».
Вадим Колесник, выступающий за США в паре с Эмилией Зингас, заявил, что выступает за исключение России из олимпийской квалификационной серии. По его словам, допуск россиян подрывает принципы мира и единства, которые представляют Олимпийские игры.