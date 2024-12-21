Васильев — о заявлении Колесника про допинг россиян: «Ему стоит посмотреть в зеркало»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление американского фигуриста украинского происхождения Вадима Колесника.

Ранее спортсмен выступил против допуска россиян к квалификации ОИ-2026 в нейтральном статусе, обвинив их в использовании допинга.

«Думаю, ему стоит внимательнее изучить статистику по допингу. Учитывая то, что наших спортсменов почти три года нет на международной арене, а скандалы с допингом так и остаются — ему стоит внимательнее посмотреть в зеркало.

Сейчас много спортсменов прикрывают свое использование допингов словами и официальными справками о том, что им он жизненно необходим, чтобы не умереть. Но мы все прекрасно понимаем, что это лукавство и ложь. Если бы вскрылась правда о том, сколько западных спортсменов используют допинг под таким предлогом , то про честный спорт можно было бы давно забыть», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Денис Сафронов