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Олимпиада

Сегодня, 14:12

Васильев заявил, что России выгодно, если президентом МОК станет иорданский принц

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что иорданский принц Фейсал ибн Хусейн является самым перспективным кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Фейсал ибн Хусейн — самый перспективный и оптимальный кандидат на пост главы МОК. Во-первых, он принц. Во-вторых, он самодостаточный человек. На него не получится воздействовать извне. Думаю, что он будет объективным и будет реально отстаивать принципы олимпийского движения. Он считает, что нет причин не возвращать российских спортсменов в олимпийское движение. Я очень хотел бы, чтобы именно Фейсал ибн Хусейн стал следующим президентом МОК.

Он нейтрален, он стоит между Западом и Россией, что, конечно, выгодно для нашей страны. Иорданский принц беспристрастен в отличие от других кандидатов, а это очень важно в нынешней ситуации. У него и деньги есть, и власть, у него все есть. На него ничем не повлиять. А другие кандидаты лезут и за властью, и за деньгами, они на сто процентов зависимы от внешних факторов», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Кандидат в президенты МОК, глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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МОК
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