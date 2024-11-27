Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 16:12

ВФГБК выдвинула Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Члены президиума Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) единогласно поддержали выдвижение кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба организации.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация сквоша России, Федерация спортивной медицины России и Российский футбольный союз также выдвинули Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

Источник: Официальный сайт ВФГБК
Михаил Дегтярев
ОКР

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя