Винер: «Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать внимания на то, что происходит в МОК»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Меня это абсолютно не касается. У нас все хорошо. Мы проводим свои соревнования как внутренние, так и со странами, которые входят в БРИКС и ШОС. С Китаем у нас запланировано в этом году 500 мероприятий. Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Нужно делать альтернативу Олимпийским играм и не обращать никакого внимания на то, что там происходит в МОК», — приводит RT слова Винер.

19 октября стало известно, что Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК.